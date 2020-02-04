بالصور.. متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين السليمانية وناحية عربت

2020/02/04 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الثلاثاء (4 شباط 2020) بأن متظاهرين غاضبين قطعوا الطريق الرابط بين محافظة السليمانية، وناحية عربت، في إقليم كردستان.

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين محافظة السليمانية، وناحية عربت، في إقليم كردستان، احتجاجا على نقص الخدمات.

بغداد اليوم - النجف

اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف، الثلاثاء (04 شباط 2002)، مصادقة أوامر لـ 2175 متعاقداً من الوجبة الأولى للمحاضرين بالمحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه الوجبة

بغداد اليوم- كردستان

أصدرت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء (04 شباط 2020)، قانونا جديدا لحظر التدخين بالنسبة للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات، فيما أشارت الى أن غرامات مالية بانتظار المخالفين.

وقالت

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر أمني من محافظة النجف، الثلاثاء (04 شباط 2002)، بأن الدوام في عدد من المدارس والدوائر الحكومية منتظم بشكل رسمي، لأفتاً إلى وجود تجمعات طلابية أمام جامعة الكوفة استعداداَ لانطلاق تظاهرة طلابية بالمحافظة.

وقال المصدر ف

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