بالصور.. مسيرات طلابية تصل إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية

2020/02/04 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

وصل المئات من طلبة جامعة ذي قار والكليات الاهلية، الثلاثاء (04 شباط 2020)، إلى ساحة الحبوبي، مركز اعتصام المتظاهرين وسط الناصرية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المئات من الطلبة وصلوا إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية، للتأكيد على رفض تكليف محمد علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة.

واضاف، أن الطلبة أكدوا على عدم انهاء اضرابهم عن الدوام الرسمي لحين تحقيق مطالب المتظاهرين.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول من السنة الماضية، تشهد العاصمة بغداد وبقية المحافظات الجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، تخللها اضراب عن الدوام وقطع الطرق، تعبيراً عن احتجاجهم على الواقع المعيشي والسياسي في العراق.

وتعتبر التظاهرات الأخيرة امتداداً لتلك التي انطلقت مطلع تشرين الأول من السنة الماضية، وتخللتها صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، الامر الذي تسبب بسقوط مئات الشهداء والاف الجرحى.

اياد علاوي يتحدث عن ’’مؤامرة’’ لتسويف مطلب الانتخابات المبكرة ويدعو للانتباه لها

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، الثلاثاء (04 شباط 2020)، عن بدء رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، باختيار طاقمه الوزاري عن طريق التواصل مع النواب بعيدا عن رؤساء الكتل السياسية.

وقال البديري في تصريح صحفي، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، عن صلاحيات رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا أن المكلف لا يحق له التدخل بعمل الدولة او الحكومة لحين منحه الثقة من قبل مجلس النواب.

وقال التميمي لـ(بغداد الي

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