ليفربول يواجه شوروسبري في مباراة إعادة بكأس الاتحاد

2020/02/04 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي منافسه أحد أندية القسم الثالث، فريق شوروسبري تاون، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات جولة الإعادة لدور 32 في كأس الاتحاد الإنجليزي.كانت المباراة الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وتقدم “الريدز” أولاً بهدفين عن طريق دونالد لوف وجونز، ثم عدل النتيجة شوروسبري عن طريق كومينغيز.واقترب فريق ليفربول […]

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