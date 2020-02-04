امريكا تشكر السودان لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني

2020/02/04 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، عقب اجتماع عقده اجتماعا مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.وقال بيان صدر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أن “بومبيو شكر في المكالمة البرهان على زعامته في تطبيع العلاقات مع الصهاينة، بعد اجتماعه مع نتنياهو […]

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