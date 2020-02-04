2020/02/04 | 12:12 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال آراب موي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 12:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال آراب موي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال آراب موي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).