امانة بغداد: تطوير 9 قطاعات سكنية جديدة في مدينة الصدر

2020/02/04 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، تطوير 9 قطاعات سكنية جديدة في مدينة الصدر شرق بغداد.

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