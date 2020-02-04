الناصرية.. محتجون يغلقون بعض الجسور واستمرار الإضراب

2020/02/04 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قطع محتجون في مدينة الناصرية جسري النصر والحضارات أمام حركة المركبات فيما تم إشعال الإطارات عند مداخل جسر النصر في إطار التصعيد الاحتجاجي الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي.وقال مصدر أمني لـ”يس عراق” إن ثلاثة جسر مغلقة حالياً هي: الزيتون والنصر والحضارات، في وقت الحركة طبيعية على جسر ذي قار والحديدي البديل.[…]

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