2020/02/04 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علاوي يجري لقاءات مع قوى سياسية لمنحه حرية اختيار الكابينة الوزارية المستقلة … أكد عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يخوض لقاءات سياسية يطلب من خلالها حرية اختيار الكابينة الوزارية، مشيراً إلى أن “ذلك لا يبدو متاحاً”.وقال الصيادي في تصريح تابعته “المستقلة” إن “علاوي سيقدّم […]

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