تركيا: قصف 54 هدفا في منطقة إدلب شمال غربي سوريا

2020/02/04 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الاثنين، أن القوات التركية قصفت 54 هدفا في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، واستشهد 76 جنديا من قوات الحكومة السورية.ونقلت وسائل إعلام حكومية عن خلوصي قوله إن القوات المسلحة التركية اتخذت كل أشكال الإجراءات في إدلب، مضيفا أن أنقرة أخطرت موسكو التي تدعم الرئيس […]

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