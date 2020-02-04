2020/02/04 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخرجت الشرطة الصينية امرأة بالقوة من أحد المتاجر الصينية، بعد رفضها ارتداء قناع الوجه الطبى، «الكمامة» فى الوقت الذى تتضاعف فيه الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

وأظهرت لقطات مقطع الفيديو المصور، المتسوقة «تشيو»، أثناء مقاومتها ضابطين فى ممر سوبرماركت بمدينة «شنزن»، بمقاطعة «قوانجدونج» بجنوب الصين.

وكانت الحكومة المحلية في الصين قد أصدرت فى 26 يناير الماضي، قراراً يفرض على المواطنين ارتداء قناع الوجه الطبى على مستوى المقاطعة، ما جعل عدم ارتدائه فى الأماكن العامة، مخالفة يعاقب عليها القانون.

ورفضت «تشيو» الامتثال للقانون المؤقت الذى يهدف إلى وقف انتشار الفيروس في «ووهان»، بعدما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 350 شخص وإصابة ما يقرب من 10000 شخص آخرين.

وبحسب موظفي السوبر ماركت، فإن عددًا من المتسوقين قد طلبوا من المرأة ارتداء قناع الوجه أو المغادرة، ما أدي إلي نشوب شجار بينها وبين بعض المتسوقين، بالأضافة إلي بصق «تشيو» على أحدهم قبل وصول رجال الأمن.

وقالت السلطات: “إن «تشيو» نُقلت إلى مستشفى «كانجنينج»، وأكدت التحاليل عدم إصابتها بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن يتم إخراجها من المستشفى، وتسليمها إلى شرطة «شنتشن» لمزيد من الاستجواب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت ستُسجن لرفضها ارتداء قناع طبي، أم لا.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعتقل سيدة رفضت ارتداء قناع للوجه للوقاية من كورونا .. فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعتقل سيدة رفضت ارتداء قناع للوجه للوقاية من كورونا .. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).