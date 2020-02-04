إليكم وصفة الشوفان السهلة لتخسروا الوزن

2020/02/04 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتبر الشوفان من الوصفات التي تزود الجسم بالكثير من الفوائد بحسب تقرير لإدارة الأغذية والأدوية الأميركية FDA حيث أشار إلى أنه مصدر مهم للطاقة وأنه يمكن إضافته إلى أي نظام غذائي يساعد على خسارة الوزن.

ولفت إلى أن الشوفان يسهل عملية المرور المعوي ويحد من الاصابة بالامساك.



كما أنه يساعد على الشعور بالشبع خلال وقت قصير وبالتالي على خسارة الوزن.

ولهذا من المفيد جداً تحضير مائه وتناوله من اجل حرق الدهون واستعادة الرشاقة.



ولهذا توضع بذور الشوفان في الخلاط مع كوب ماء حتى الحصول على مزيج متجانس.

يمكن بعد ذلك إضافة ملعقتي طعام من العسل وتناول كوب من الخليط خلال وجبة الفطور.



فهذا يحد من الرغبة في تناول الطعام لمدة طويلة خلال النهار.

ويساعد هذا الماء على تخليص الجسم من السموم وعلى توفير البروتينات والفيتامينات والمعادن والمغذيات التي يحتاج إليها.

كما أنه يعمل كمدر للبول ما يعني أنه يمنع احتباس الماء في الجسم.



ولهذا من المفيد إضافته إلى أي نظام غذائي صحي مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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