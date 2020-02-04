3 حالات تصبح فيها القهوة خطيرة وتفقد تأثيرها وفوائدها

2020/02/04 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ اليوم مع رشفة القهوة الساخنة في الساعات الأولى من الصباح لاستعادة التركيز والطاقة والنشاط لبدء يوم طويل، لكن البعض يلجأون لتناول المزيد من القهوة على مدار اليوم وخاصة في منتصف النهار وفي المساء، وقد يصل البعض لتناول أكثر من 5 أكواب قهوة يوميًا لتفقد تأثيرها على الجسم.

على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للقهوة إلا أن هناك بعض الحالات يصبح فيها تناول القهوة خطير وغير صحي، وهي حالات يقع فيها الكثير دون أن يدركوا مدى الضرر الواقع عليهم بسبب القهوة، إليك أبرز الحالات التي يجب أن تقلل فيها من استهلاك القهوة بحسب ما نشره موقع healthline الصحي.

1- تناول القهوة على معدة فارغة

وهي عادة خطيرة يفعلها الكثير يوميًا بشكل تلقائي، إلا أن شرب القهوة يهيج المعدة ويزيد من اضطرابات الأمعاء وخاصة القولون العصبي، كما يسبب حرقة بالمعدة، والشعور بحرقة، وغثيان، وتسبب عسر الهضم.

2- الإفراط في تناول القهوة

البعض يتناول أكثر من 5 أو 6 أكواب قهوة طوال اليوم، وهي عادة خطيرة تعود بتأثير سلبي على الصحة وتفقد القهوة فوائدها للجسم، حيث نصح الأطباء بالاكتفاء بتناول من 2 إلى 3 أكواب قهوة فقط في اليوم.

3- تناول القهوة ليلًا

القهوة تجعلك مستيقظًا خاصة عند تناولها في المساء وقبل النوم بوقت قصير، فتؤثر على جودة النوم وتسبب الأرق ، حيث أظهر الباحثون أن تناول كميات كبيرة من القهوة يجعلك تحتاج وقت أطول كي تغفو.

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