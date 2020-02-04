2020/02/04 | 12:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة بالعراق :سعر بيع للدولار = 121.500 , سعر شراء للـدولار = 120.500

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستقلة تنشر اسعار الدولار والذهب والنفط في العراق .. اليوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستقلة تنشر اسعار الدولار والذهب والنفط في العراق .. اليوم الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).