السفير الإيراني: سليماني حمل للعراق رؤية إيران في محاربة الإرهاب قبل اغتياله بعملية شارع المطار

2020/02/04 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال السفير الإيراني في العراق، اريج مسجدي، الثلاثاء (04 شباط، 2020) إن قائد فيلق القدس، بالحرس الثو...





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