نائب يحذر من السماح لواشنطن بنصب منظومة ’’باتريوت’’ في العراق: سيؤدي لافتعال مشاكل كثيرة

2020/02/04 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، أحمد الكناني، الثلاثاء (4 شباط 2020) من خطوة أمريكية، رأى أن من شأنها أن تقود البلاد الى "مشاكل كبيرة"، على حد تعبيره.

وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الجانب الامريكي يحاول المماطلة والتسويف وعدم الامتثال لقرار البرلمان بخروج قواته خارج العراق من خلال الحديث عن نيته نصب منظومة باتريوت في بعض القواعد العسكرية داخل البلاد"، لافتا الى أن "نصب المنظومة سيؤدي إلى مشاكل كبيرة".

وأضاف الكناني، أن "القوى السياسية العراقية داعمة للحل السياسي والدبلوماسي في اخراج القوات الاجنبية ومنها الامريكية ونصب منظومة باتريوت سيعقد المشهد خاصة وان من اهم مهام الحكومة الجديدة هو اخراج كل القوات الأجنبية"، مبينا أن "الحديث عن نصب المنظومة من قبل الجانب الامريكي يعطي إشارة بأنه لا ينوي الخروج من العراق وهذا امر سيزيد من تعقيد الموقف".

وتابع، أن "نصب المنظومة مرفوض جملة وتفصيلا".

وكان مساعد وزير الدفاع الاميركي، جوناثن هوفمان، قال الاثنين (03 شباط 2020)، إن بلاده ما تزال تواصل البحث مع بغداد لبحث كيفية توفير اساليب تسمح برد اية تهديدات ايرانية حسب قوله.

وذكر هوفمان في مؤتمر صحفي، أن "الولايات المتحدة ماتزال تواصل البحث مع السلطات العراقية في إجراءات السماح بإدخال بطاريات باتريوت لحماية المصالح الأميركية".

واضاف أنه: "ننظر في مجموعة تهديدات إيرانية في العراق وبطاريات باتريوت جزء من الإجراءات الدفاعية".

وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، قد كشف الخميس (30 كانون الثاني 2020)، أن قواعد بلاده، في العراق، لا تملك منظومة لردع الصواريخ وحماية قواتها، فيما كشف عن أسباب ذلك.

وقال أسبر، في مؤتمر صحفي، عقده مع رئيس هيأة الأركان الاميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي إن بلاده "تحتاج اذنا من السلطات العراقية لنقل بطاريات باتريوت للدفاع الجوي الى الداخل لحمايتنا من الضربات بعين الاسد".

وعقب رئيس هيأة الأركان الاميركية المشتركة، الجنرال ماك ميلي، كاشفا عن "إجراءات احترازية لقوات بلاده بالعراق"، مبينا أن "هناك آليات يجب ان نتقيد بها في مسألة وضع بطاريات باتريوت في العراق للرد على اية ضربات صاروخية".

وأكمل وزير الدفاع الأمريكي، قائلا: "حاولنا ان نفهم ما حدث على الأرض في عين الأسد بعد الضربات الإيرانية"، مضيفا: "ولم تكن هناك اصابات كما اُعلِن في وقت سابق".

وتابع: "ستصدر في الوقت المقبل تقارير بهذا الشأن"، مشيرا الى أن "الرئيس (دونالد ترامب) يهتم بصحة الجنود العاملين في العراق وطبيعة الاصابات الذين يتعرضون لها".

ولفت الى أن "عملية معالجة الجنود لا تزال مستمرة، وسنجري الكثير من المناقشات مع الكونغرس لمعرفة ماهي الإصابات الدماغية التي ترض لها الجنود".

بغداد اليوم-بغداد

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