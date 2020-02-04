الفنانة البحرينية شذى سبت تُفاجئ جمهورها بعقد قرانها.. شاهد

2020/02/04 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتفلت الفنانة البحرينية شذى سبت بعقد قرانها بشكل مفاجئ، وأعلنت هذا الخبر السعيد على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة البحرينية كتبت: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات..



تم عقد قرآني ما شاء الله تبارك الرحمن”، إلا أنها لم تذكر أي تفاصيل عن هوية عريسها.

الفنانة شيماء سبت، شقيقة شذى، هنئتها بعقد قرانها، حيث كتبت على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات الف مبروك عقد قران اختي #شذى_سبت وربي يهنيج ويسعدج ويجعل ايامكم كلها فرح وحب وتوفيق”.

وأضافت: “أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني في هذه اللحظة، وتمنع كلماتي من التدفق، لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني، وكلماتي تتراقص طرباً على نبضات قلبي، فأشدوا لكِ بلحن سعيد: بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكم على الخير”.

وكانت الفنانة البحرينية شذى سبت قد تعرضت لأزمة صحية في شهر مايو الماضي، مما استدعى نقلها للمستشفى على الفور.

الفنانة البحرينية نشرت مجموعة صور لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي راقدة على سرير المرض في المستشفى، دون أن تظهر وجهها.

شذى أرفقت الصور بتعليق مؤثر، قالت فيه: “وما ابكاني إلا ليضحكني، وما ابتلاني إلا لأنه يحبني، و‏ما أصابني سوء إلا وقلت خِيره، وما مرني يوم كئيب إلا قلت غدًا أجمل، وما فقدت شيئًا إلا وقلت من الله العوض، فحين تؤمن بكل حواسك بأن الله قادرا على أن يغيرك من حال إلى حال ستجد نفسك مستغنيا عن الدنيا وما فيها”.

وأضافت: “وحين تؤمن بأن الله لم ينسى أحد في الكون ستتزن نفسيتك وتقبل الحياة بكل أشكالها حتى وان دمعت عيناك ستجد قلبك دوما مبتسم فالله وحده من ينقذك حين تفلت كل الأيادي، فعندما تثق بأن الله قريبا جداً كل اﻻ‌شياء تصبح بخير..



العافية اذا دامت جهلت، واذا فقدت عرفت فأشكروا الله دائما”.

وتابعت: “الحمد لله في كل وقت وفي كل حين، الحمد لله حبا، الحمد لله شكرا، الحمد لله يوما وشهرا وعمرا، والحمد لله دائما وابدا، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله على الخيبات والدموع ..الحمد لله على لحظات الإنتظار التي تأخذ من أعمارنا دون هدف واضح”.

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