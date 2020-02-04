سامسونج تسجل العلامة التجارية ” UTG ” من أجل هواتفها القابلة للطي المستقبلية

2020/02/04 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحصد الهواتف الذكية القابلة للطي بالتأكيد الكثير من الإهتمام لأن التصاميم الجديدة تتحدى التصميم الحالي للهواتف الذكية.



على الرغم من أننا رأينا هواتف ذكية وشاشات قابلة للطي خلال العام الماضي أو نحو ذلك، فقد تم تزويد شاشاتها جميعًا بطبقات واقية بلاستيكية هشة.



من السهل جدًا خدشها ويمكن أن تتسبب بسهولة في تلف جهاز باهظ الثمن.

أشارت إشاعات إلى أن الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي القادم من سامسونج سيستخدم نوعًا جديدًا من الزجاج لحماية الشاشة.



يشير أحدث تقرير من موقع LetsGoDigital إلى أن شركة سامسونج سجلت علامة تجارية جديدة لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO مما يُؤكد بشكل غير مباشر الإشاعة حول الزجاج القابل للطي.

العلامة التجارية المعنية هنا هي “Ultra Thin Glass”، وقد تستخدمها شركة سامسونج لتسويق الشاشة الزجاجية القابلة للطي الخاصة بها في السوق.



سيتم استخدام العلامة التجارية لأجهزة سامسونج القابلة للطي، ويعكس التصميم الموجود في الحرف ” G ” ذلك.

الزجاج أكثر متانة ومقاومة للخدوش من البلاستيك.



ومع ذلك، في مثل هذه الطبقة الرقيقة من الزجاج والتي يبلغ حجمها وفقا لموقع LetsGoDigital حوالي 30 ميكرون، أي حوالي نصف سماكة شعر الإنسان، يبقى أن نرى ما مدى قدرة هذه الطبقة الزجاجية الرقيقة على مقاومة الخدوش في ظل الإستخدام اليومي.

أخبرتنا شركة Corning ( الشركة المصنعة لزجاج Gorilla Glass ) قبل شهرين أنها تعمل مع شركاء لم يتم الكشف عنهم على تطوير زجاج قابل للطي من أجل الهواتف الذكية القابلة للطي، ولكن صدور هذا الزجاج سيستغرق بين 12 و 18 شهرًا، وهو الإطار الزمني الذي لا يتماشى مع موعد إطلاق Galaxy Z Flip.



لذلك في الوقت الراهن، نحن لسنا متأكدين من الشركة التي ستقوم بتصنيع هذا النوع من الزجاج.

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