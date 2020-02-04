باحثون عراقيون لـ “العهد نيوز”: كورونا يندرج ضمن حرب بيولوجية لعزل الصين دولياً

2020/02/04 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص أعلنت الهند في بحث علمي رسمي، بأنها توصلت لتركيب الحمض النووي لفيروس كورونا الجديد.والمفاجأة ان فيروس كورونا غير حقيقي، حيث اكتشف الباحثون وجود أربع أحماض نووية من فيروس الايدز تم زرعها في الفيروس الحاضن، مما يعني أنه فيروس مخلق صناعيا في المعامل.وعلى صعيد ذات صلة، توصل باحثون عراقيون في […]

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