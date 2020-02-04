اربيل تصدر توضيحا حول ايقاف ارسال البيض للسليمانية ردا على الغاز

2020/02/04 | 12:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء الانباء المتداولة حول ايقاف ارسال بيض المائدة الى محافظة السليمانية ردا على قيام قوة معروفة بمنع ايصال الغاز السائل.

واوضحت الحكومة في بيان اليوم انه لغرض التغطية على ما فعلته قوة معروفة في منع وصول الغاز الى المواطنين نشرت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الادتماعي بأن محافظة اربيل امرت بمنع ارسال البيض الى السليمانية.

واوضحت ان هذا الخبر مكذوب وملفق ومجانب للحقيقة لأن المحافظتين اتخذتا ما يلزم في كيفية ايصال بيض المائدة من اربيل الى السليمانية.

وتشهد اربيل منذ ايام شحة في غاز الطهي حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة الى قرابة 18 الف دينار عراقي بعد ان كانت بـ7500 دينار وفق التسعيرة الرسمية.

عزا المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل يوم الاحد ارتفاع اسعار غاز الطهي في محافظتي اربيل ودهوك الى منع اشخاص متنفذين في السليمانية وادارة منطقة كرميان من وصول هذه المادة عبر استخدام السلاح والترهيب.

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