استهداف منزل رئيس لجنة النزاهة بمجلس محافظة ذي قار المنحل بعبوة ناسفة

2020/02/04 | 12:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باستهداف منزل رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة المنحل، بعبوة ناسفة شرق مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "مجهولين استهدفوا منزل رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار المنحل، هدية الخيگاني، من منظمة بدر، في ناحية الفهود، بعبوة ناسفة صباح اليوم".

وأضاف ان "الانفجار خلف اضرارا مادية من دون وقوع اصابات بشرية".

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