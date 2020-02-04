الاتحاد الاوروبي: العراق بحاجة لحكومة انتقالية قادرة على إقامة دولة قوية

2020/02/04 | 12:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء، ان العراق بحاجة لحكومة انتقالية فعّالة قادرة على إقامة دولة قوية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "تكليف رئيس الوزراء الجديد، محمد توفيق علاوي، يعد خطوة مهمة تجاه اجتياز الازمة السياسية في البلاد، فالعراق بحاجة ماسة لحكومة انتقالية فعّالة تكون قادرة على التركيز في قضايا المساءلة والاصلاحات وتنظيم الانتخابات الجديدة".

واكد، على ان "الاتحاد الاوروبي سيستمر بدعم التطلعات الشرعية للشعب العراقي لإقامة دولة قوية وفاعلة ذات مؤسساتٍ خاضعة للمساءلة تعمل على خدمة المواطنين".

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