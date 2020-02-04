رغم القرابة.. علاوي يستمر بمهاجمة خيار الصدر لخلافة عبد المهدي: قريب من هذه الدولة

2020/02/04 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد منذ أن كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، محمد توفيق علاوي، مطلع الأسبوع الحالي، بتأليف الوزارة الانتقالية الجديدة، حتى سارع رئيس ائتلاف الوطنية وابن عم محمد علاوي، اياد علاوي إلى تبرئة ساحته وإعلانه عدم ترشيحه لأي شخصية إلى رئاسة الحكومة، أعقبها بعد ذلك أياد علاوي بسلسلة تصريحات متوالية يشدد من خلاله على وقوف […]

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