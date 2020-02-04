القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية في الموصل

2020/02/04 | 12:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على عصابة مكونة من ثمانية اشخاص متخصصة بسرقة الدراجات النارية في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مكتب مكافحة اجرام الحدباء وبناء على معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة، تمكن من القاء القبض على عصابة تتكون من ثمانية متهمين متخصصة بسرقة الدراجات النارية في عدة مناطق بالجانب الايمن من مدينة الموصل".

وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ٤٤٦ ق ع".

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