2020/02/04 | 12:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص مجدداً لاعتداءات إرهابية فجر اليوم الثلاثاء بقذائف أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.ونقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية للانباء عن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم قوله إن “الإرهابيين ورعاتهم عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية فجر اليوم ولا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. ارهابيون يقصفون معملي غاز ومصفاة ومحطة في حمص) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. ارهابيون يقصفون معملي غاز ومصفاة ومحطة في حمص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).