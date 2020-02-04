مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: استهداف منزل مسؤول محلي سابق بعبوة ناسفة في ذي قار

2020/02/04 | 12:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن عبوة ناسفة قد تم تفجيرها على منزل رئيس لجنة النزاهة في مجلس ذي قار السابق، هدية الخيكاني دون تسجيل أصابات بشرية.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، بأن “العبوة استهدفت منزلها في قضاء الفهود جنوب الناصرية فجر اليوم الثلاثاء دون تسجيل اصابات بشرية فيما تم تسجيل خسائر […]

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