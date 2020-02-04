2020/02/04 | 13:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة بالحشد تتصدى لهجوم 'داعشي' ثانٍ خلال أسبوع غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة بالحشد تتصدى لهجوم 'داعشي' ثانٍ خلال أسبوع غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).