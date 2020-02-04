ووهان تحول الملاعب الرياضية إلى مستشفيات مؤقتة لعلاج المصابين بكورونا

2020/02/04 | 13:05 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

بدأت مدينةووهانبمقاطعة هوبى الصينية بتحويل 3 مراكز عامة إلىمستشفياتمؤقتة كجزء من الجهود المبذولة لاحتواء وعلاج المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروسكوروناالجديد.

وستستفيد المدينة من الاستاد الرياضي في المدينة ومركزين للمؤتمرات، بتحويلهم إلى ثلاثةمستشفياتمتنقلة توفر 3400 سرير لعلاج مر...

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