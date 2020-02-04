2020/02/04 | 13:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت كل من بلجيكا وماليزيا ،اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابات بفيروس "كورونا" بين مواطنيها.

وقالت السلطات الصحية في بلجيكا، إنها سجلت أول إصابة بالفيروس لمواطن بلجيكي كان في مدينة ووهان الصينية.

وأضافت أنها أعادت 9 بلجيكيين من ووهان، وقد خضعوا جميعهم لسلسلة من الاختبارات في مستشف...

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