ايران وروسيا تبحثان التعاون الدفاعي واوضاع المنطقة

2020/02/04 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي مساعد وزير الدفاع الروسي الكساندر فومين، للبحث بشان التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية واوضاع المنطقة.وفي هذا اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الدفاع الروسية امس الاثنين تباحث الجانبان حول التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية وكذلك تطورات المنطقة.واكد الجانبان خلال اللقاء على مواصلة […]

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