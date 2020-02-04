كيليني يعزز كتيبة السيدة العجوز قبل موقعة ليون

2020/02/04 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد قائد يوفنتوس، الإيطالي جورجيو كيليني، إلى قائمة الفريق للأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، بعد الإصابة في الركبة اليمنى التي تعرض لها في اب الماضي.ظهر كيليني في القائمة التي يغيب عنها التركي ميريح دميرال، بعد استبعاده في دور المجموعات على خلفية الإصابة القوية التي ألمت به الصيف الماضي.كما عاد للقائمة أيضاً، الألماني سامي […]

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