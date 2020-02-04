استهداف منزل رئيسة لجنة النزاهة السابقة في مجلس ذي قار بقنبلة يدوية

2020/02/04 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (4 شباط 2020)، باستهداف منزل رئيسة لجنة النزاهة في مجلس ذي قار، ال...





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