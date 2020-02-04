2020/02/04 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرف مستحقات موظفي عقود مفوضية الانتخابات للشهر الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرف مستحقات موظفي عقود مفوضية الانتخابات للشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صرف مستحقات موظفي عقود مفوضية الانتخابات للشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).