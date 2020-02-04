2020/02/04 | 13:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء، أن قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا سيضيف أعباء مالية كبيرة على الدولة، مبينا أن القانون لايوفر أية فرص عمل وإنما إحلال بدلاء عن الذين سيحالون على التقاعد.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “إحالة ٢١٠ الف على التقاعد وإحلال ٢١٠

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: قانون التقاعد لا يوفر فرص عمل وسيضيف أعباء مالية كبيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قانون التقاعد لا يوفر فرص عمل وسيضيف أعباء مالية كبيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: قانون التقاعد لا يوفر فرص عمل وسيضيف أعباء مالية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).