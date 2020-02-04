الديوانية: العثور على 70 قنبلة {مولتوف} معدة لمهاجمة مؤسسات تعليمية

2020/02/04 | 13:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت مفارز من تشكيلات شرطة الديوانية المكلفة بحماية ساحة الاعتصام على ٧٠ قنبلة مولتوف محلية الصنع في إحدى الحدائق كانت مهيئة لمهاجمة المؤسسات التعليمية في المحافظة.وذكر بيان لقيادة شرطة الديوانية , ان “الشرطة ستبقى العيون الساهرة من أجل أمن واستقرار المحافظة من خلال حمايتها من العناصر الخارجة عن القانون”.وأضاف “كما نُهيب بأهالي الديوانية

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