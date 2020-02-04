2020/02/04 | 13:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عثرت مفارز من تشكيلات شرطة الديوانية المكلفة بحماية ساحة الاعتصام على ٧٠ قنبلة مولتوف محلية الصنع في إحدى الحدائق كانت مهيئة لمهاجمة المؤسسات التعليمية في المحافظة.
وذكر بيان لقيادة شرطة الديوانية , ان “الشرطة ستبقى العيون الساهرة من أجل أمن واستقرار المحافظة من خلال حمايتها من العناصر الخارجة عن القانون”.
وأضاف “كما نُهيب بأهالي الديوانية
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وذكر بيان لقيادة شرطة الديوانية , ان “الشرطة ستبقى العيون الساهرة من أجل أمن واستقرار المحافظة من خلال حمايتها من العناصر الخارجة عن القانون”.
وأضاف “كما نُهيب بأهالي الديوانية
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية: العثور على 70 قنبلة {مولتوف} معدة لمهاجمة مؤسسات تعليمية وكالة صدى الاعلام للانباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية: العثور على 70 قنبلة {مولتوف} معدة لمهاجمة مؤسسات تعليمية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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