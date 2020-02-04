ريبورتاج: هل يتجه سنة العراق نحو إنشاء إقليم سني غرب البلاد؟

2020/02/04 | 13:31 - المصدر: فرانس 24

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في خضم الحراك الشعبي العراقي المستمر منذ أشهر، ورغم محاولة السياسيين السنة في البلاد تحاشي التطرق لرغبتهم في إقامة إقليم سني غرب البلاد، يبقى هذا المشروع مطروحا وبقوة، وفق ما كشفت تصريحات بعض القيادات السنية.

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