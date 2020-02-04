قائممقام القائم لـ”العهد نيوز”: خبراء أتراك يشرفون على محطة حقل عكاز غربي الأنبار

2020/02/04 | 13:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الثلاثاء، وجود خبراء اتراك في المناطق الغربية.وقال المحلاوي، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “محطة حقل عكاز الكهربائية يشرف عليها ثلاثة خبراء أتراك لأدارتها ضمن اتفاقيات مع الحكومة المركزية كون ان هذه المحطة تعد من اهم المحطات الكهربائية في المناطق الغربية”.واضاف أن […]

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