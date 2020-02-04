2020/02/04 | 13:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الثلاثاء، عن اصدار تعليمات تمويل مرابحة الاستصناع “المقاولة” والتي تصل الى 50 مليون دينار لغرض بناء وحدة سكنية.وقال المصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”نسخة منه ان “الضوابط تتضمن الحد الاعلى للتمويل 50 مليون دينار فقط لاضافة البناء ومبلغ 100 مليون دينار بالنسبة لبناء الوحدة السكنية، اما اذا زادت قيمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف النهرين الاسلامي يعلن عن تعلميات سلف البناء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف النهرين الاسلامي يعلن عن تعلميات سلف البناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).