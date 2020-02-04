أربيل تنفي إيقاف إرسال بيض المائدة إلى السلمانية

2020/02/04 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت الحكومة المحلية في محافظة أربيل، الثلاثاء (04 شباط 2002)، ايقاف ارسال بيض المائدة الى محافظة ...





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