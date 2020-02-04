2020/02/04 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- الديوانية

كشف محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الثلاثاء (04 شباط 2020)، عن حسم ملف المحاضرين بالتنسيق مع...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ الديوانية يعلن حسم ملف المحاضرين بالتنسيق مع وزارتي المالية والتربية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ الديوانية يعلن حسم ملف المحاضرين بالتنسيق مع وزارتي المالية والتربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).