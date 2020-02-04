عضو بشؤون الأقاليم: حل البرلمان في هذه المرحلة غير نافع.. يجب أن ينهي هذه المهام أولاً

2020/02/04 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، الثلاثاء (04 شباط، 2020) أن وجود مجلس النواب، ضروري في المرحلة المقبلة، وأن حله غير مناسب إطلاقا.

وقال الدوبرداني في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "من دون البرلمان لن تستطيع الحكومة تنفيذ مطالب المتظاهرين، أو حتى التهيئة للانتخابات المبكرة"، مبينا: "لأنها ستحتاجه (البرلمان) ليقوم بهذه المهمة".

وأضاف: "لدينا قوانين الموازنة وهيأة النزاهة والمصادقة على مجلس المفوضين وقضايا أخرى".

وأردف، أن "وجود البرلمان في المرحلة المقبلة ضروري جدا ولا يمكن لبلد برلماني مثل العراق، أن لا يكون فيه سلطة تشريعية تراقب أداء الحكومة"، موضحا: "لأنه سيحدث فراغا كبيرا في السلطات، وهذا سيتسبب بمشاكل عديدة لذلك فنحن نرى أن وجود البرلمان ضروري وحله غير مناسب إطلاقا".

يشار الى أن ابرز مطالب المتظاهرين، في العاصمة بغداد، والمحافظات الوسطى والجنوبية، هو حل مجلس النواب، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

ويوم السبت الماضي، كلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

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وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

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