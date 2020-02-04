2020/02/04 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاردن :نرحب بأيّ مسعى يُسهِم بنقل الخبرات الأردنيّة في مجال الاقتصاد الرقميّ والريادة إلى الوزارات والمُؤسّسات العراقيّة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 13:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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