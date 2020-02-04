دم الثائر التشريني.. أحمد سعداوي

2020/02/04 | 13:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: أحمد سعداوي انتصار دم الثائر التشريني على سلاح القنّاص والصكّاك بنوعيه الوقح والكيوت، هو بإرجاع السلاح المجرم الى المشاجب.لا نصر للدم الثائر المسفوح ببقاء السلاح المجرم كامل الصلاحية، يمارس فرض الوقائع بالآليات نفسها، قبل تشرين وخلالها وبعدها.لا سياسة ولا انتخابات ولا أحزاب جديدة ولا بطيخ مع بقاء السلاح المجرم القادر على فلترة […]

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