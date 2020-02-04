إيران تحكم بالأعدم على

2020/02/04 | 13:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي يوم الثلاثاء عن ان القضاء الايراني اصدر حكما بالاعدام على الجاسوس "امير رحيم بور"، زاعما ثبوت التهمة عليه بالتجسس لصالح المخابرات الامريكية.

وقال اسماعيلي في تصريح صحفي اليوم إن "هذا الشخص كان على علاقة بوكالة الاستخبارات الامريكية ، وكان يتلقى منها مبالغ كبيرة لقاء خدماته التجسسية ، ويجمع المعلومات عن البرنامج النووي لتقديمها للامريكان".

وأضاف أن "ديوان القضاء الأعلى صادق على حكم الإعدام الصادر ضد الجاسوس الأمريكي وسينفذ الحكم قريبا".

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