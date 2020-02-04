2020/02/04 | 13:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المسابقات تدعو ممثلي الاندية الـ 15 المشاركة في الدوري الممتاز للحضور غداً الاربعاء الساعة 12 ظهراً في مقر الاتحاد لإجراء القرعة

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