حسن خلاطي لـ “العهد نيوز” : علاوي تعهد بتشكيل حكومة بعيدا عن تأثير القوى السياسية

2020/02/04 | 13:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص كشف النائب عن تيار الحكمة، حسن خلاطي، بان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تعهد بتشكيل حكومة بعيدا عن تأثير القوى السياسية.وقال خلاطي لـ “العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، ان “الكتل السياسية اعتادت على اللجوء الى المحاصصة في تشكيل كل الحكومات السابقة، اما ألان ان الجميع أعطى تعهدات بعدم التدخل في […]

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