الكشف عن مخطط نتنياهو لاعداد صفقة بشان الصحراء الغربية

2020/02/04 | 13:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تلفزيون صهيوني، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حاول ترتيب صفقة تقضي بالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل مضي المملكة في تطبيع العلاقات مع تل أبيب.وأفادت القناة الـ13 ، بأن نتنياهو تقدم أكثر من مرة إلى واشنطن بهذه المبادرة خلال العام الأخير، غير أن مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض […]

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