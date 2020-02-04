رغم العقوبات.. 70 مليون دولار حجم التجارة بين ايران ودول العالم

2020/02/04 | 13:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن إسحق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن حجم تجارة بلاده مع العالم بلغ 70 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية رغم العقوبات.وأكد جهانغيري أن إيران تمتلك حدودا واسعة ونفوذا كبيرا ولا يمكن لأمريكا أن تحبس اقتصادها، معتبرا أن إيران تشهد أقسى عقوبات لا سابق لها في التاريخ.

وقال نائب الرئيس الإيراني إن أسوأ ما في العقوبات، أن الولايات المتحدة أوجدت أنظمة داخل الدول الأخرى لمراقبة تطبيق العقوبات على إيران، حيث أنها لا تسمح لنا بنقل ريال واحد من أموالنا.

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