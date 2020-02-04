2020/02/04 | 13:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت بلدية مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار أول نافورة رقمية راقصة على أنغام الموسيقى، وتم بناؤها في دوار قصر العدالة بالمدينة، وهي تعمل إلكترونيا، وتأتي ضمن حملة استثمارات تنفذها البلدية في المدينة.وتعد هذه النافورة الأولى من نوعها على مستوى المحافظة والعراق، كما أنها أطول نافورة بالمدينة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدشين أول نافورة راقصة في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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