قرعة جديدة لدوري الكرة الممتاز العراقي يوم غد

2020/02/04 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم، دعوة الى الأندية لحضور لمقره من اجل اجراء قرعة الدوري الممتاز 2020.وكان اتحاد الكرة قد حدد الـ16 من شهر شباط الجاري، موعداً لاستئناف الدوري الممتاز وفق نظام المجموعات، لكنه قرر تغيير الآلية.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة صدى ، أن “لجنة المسابقات، تدعو جميع ممثلي الاندية للحضور غداً

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