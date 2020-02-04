2020/02/04 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد صراع مع المرض.وقال نقيب الممثلين، في تصريح لجريدة “الوطن” المصرية، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.وكانت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهورا ملحوظا خلال الأيام الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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